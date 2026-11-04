Ryanair lancia volo Brindisi-Klangerfurt (Austria)

RYANAIR LANCIA IL NUOVO COLLEGAMENTO BRINDISI-KLANGERFURT

DAL 29 MARZO LA PUGLIA RAFFORZA I RAPPORTI CON L’AUSTRIA

Bari, 4 novembre 2026 – La Summer 2027 dell’aeroporto di Brindisi si arricchisce con una nuova destinazione. Dal 29 marzo prossimo partirà il nuovo collegamento tra Brindisi e Klagenfurt.

Il volo, operato da Ryanair, avrà due frequenze settimanali: il lunedì e il giovedì.

Più opportunità per il turismo quindi, gli scambi economici e culturali e le relazioni tra due territori legati da nuove prospettive di crescita. La rotta infatti assume un significato strategico per il territorio pugliese, perché contribuisce a rafforzare i collegamenti con l’Europa centrale e ad aprire ulteriori opportunità di sviluppo, facilitando le connessioni tra il Salento e il mercato austriaco.

“Il nuovo collegamento con Klagenfurt – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – si inserisce in un percorso di progressivo rafforzamento dei collegamenti internazionali, con l’obiettivo di rendere il territorio sempre più accessibile e connesso ai principali bacini europei. Il nuovo collegamento rappresenta per il Salento e per la Puglia un’ulteriore occasione per consolidare i rapporti con il mercato austriaco, favorendo sia i flussi turistici verso la nostra regione sia le opportunità di viaggio per i pugliesi e non solo. Questa nuova rotta è il risultato di un lavoro che prosegue con forte determinazione e grande capacità di intercettare le opportunità offerte dal mercato. Continuiamo a lavorare in sinergia con la Regione Puglia, per ampliare il ventaglio dei collegamenti, diversificare le destinazioni e offrire ai passeggeri possibilità di viaggio sempre più ampie. Vogliamo che l’aeroporto sia non soltanto un punto di partenza e di arrivo, ma un’infrastruttura capace di accompagnare le ambizioni di crescita del territorio”.

I biglietti sono in vendita sul sito e sulla app della compagnia.