S. E. MONS DOMENICO CALIANDRO HA CELEBRATO LA S. MESSA CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI NELLA CATTEDRALE

Presso la Cattedrale di Brindisi si è tenuta una Santa Messa con Imposizione delle Ceneri con l’Arcivescovo S. E. Mons Domenico Caliandro. L’Arcivescovo ha invitato tutti a pregare per la popolazione Ucraina che sta subendo una guerra terribile e il pensiero va sicuramente alle migliaia di persone costrette a lasciare tutto. È importante vivere bene il Tempo della Quaresima e Papa Francesco, nel suo messaggio, così si rivolge ai fedeli:”Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale e comunitario che ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo morto e risorto. Per il cammino quaresimale del 2022 ci farà bene riflettere sull’esortazione di San Paolo ai Galati:”Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non resistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti”. “La Vergine Maria, dal cui grembo è germogliato il Salvatore e che custodiva tutte le cose “meditandole nel suo cuore” ci ottenga il dono della pazienza e ci sia vicina con la sua materna presenza, affinché questo tempo di conversione porti frutti di salvezza eterna”. Il peccato ci allontana da Dio, senza di Lui siamo esposti alla morte. Presente anche il Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio” che ha accompagnato tutta la funzione. Don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale, nel salutare tutti i presenti che hanno voluto condividere questo momento di preghiera, ha ricordato i vari appuntamenti che si potranno seguire nel periodo Quaresimale. Anna Consales