S. E. Mons. Intini ha presieduto la S. Messa in Cattedrale in occasione del Convegno Internazionale di Studi “Thesaurus Ecclesiae Brundusinae”

Presso la Pontificia Basilica Cattedrale di Brindisi, S. E. Rev.ma Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, ha presieduto la Solenne Messa Pontificale, in occasione del Convegno Internazionale di Studi “Thesaurus Ecclesiae Brundusinae”, negli ottocento anni dalla traslazione del corpo di San Teodoro d’Amasea dall’Oriente a Brindisi. Un Convegno importante e imperdibile, con progetto e cura scientifica di Teodoro De Giorgio, Società di Storia Patria per la Puglia-Centro Studi Teodoriani, che fino all’undici novembre vedrà la partecipazione di studiosi di differente ambito disciplinare, provenienti da diversi paesi, che approfondiranno la figura dell’ invincibile guerriero. Prima dell’inizio della Santa Messa, alcuni studenti dell’I.I.S.S. “Ferraris De Marco Valzani”- Polo Tecnico Professionale “Messapia”, Brindisi, hanno dato vita a una performance in costume relativa al matrimonio di Federico II di Svevia e Isabella di Brienne, celebrato il 9 novembre 1225, nella Cattedrale romanica di Brindisi. L’Arcivescovo ha ricordato la bellissima esperienza vissuta a Roma sabato 8 novembre con un nutrito gruppo di parrocchiani e le importanti parole di Papa Leone XIV. Ha focalizzato , inoltre, l’importanza dell’istruzione come antitodo alla violenza. La cultura è necessaria per potere fare fronte ai pericolosi fenomeni di degrado. Bisogna fare attenzione affinché il disagio sociale non cresca ulteriormente. Il Convegno sicuramente contribuirà a una conoscenza della figura di San Teodoro da tanti punti di vista. La celebrazione è stata arricchita dai canti eseguiti dal Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio”, diretto dal M°Alessio Leo. Appuntamento a domani, lunedì 10 novembre, alle ore 9, presso la Cattedrale per l’inizio dei lavori. Anna Consales