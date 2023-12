S.I.A.P. – GRAVE CARENZA DI PERSONALE NELLA POLIZIA STRADALE DI BRINDISI

Polizia Stradale di Brindisi – Gravissima carenza di personale.

È necessario incrementare l’organico con particolare urgenza.

La Segreteria Provinciale SIAP di Brindisi denuncia la grave situazione deficitaria dell’organico della locale Sezione Polizia Stradale e del Distaccamento di Fasano che dal 2022 ad oggi hanno visto andare in quiescenza o trasferiti in altri Uffici, dipendenti che sono stati sostituiti con appena 4 unità, significando altresì che tale situazione peggiorerà ulteriormente da qui a tutto il 2024 con la perdita di ulteriori poliziotti che andranno in quiescenza.

Nel significare che detta condizione comporta una generale difficoltà nell’ordinaria gestione dei servizi oltre che conseguenze negative in termini di maggiore sicurezza per i cittadini e gli stessi pochi Poliziotti che prestano servizio nei citati Reparti, il SIAP di Brindisi puntualizza in particolare l’assoluta gravità della Sezione Polizia Stradale brindisina che oggi conta su un organico, compreso il dirigente, di appena 35 colleghi, che permette di effettuare un regolare servizio di pattugliamento esterno, solo poiché il personale che sulla carta dovrebbe essere inquadrato nei turni non continuativi di fatto è impiegato in detti servizi o in qualità di piantone/sala radio e/o pattugliante o facendo leva sullo spirito di sacrificio degli stessi o peggio non concedendogli il congedo ordinario o giorni di riposo.

Sotto l’aspetto professionale il comprensibile depauperamento numerico incide sulle capacità e professionalità acquisite nel corso degli anni e che, fino a poco tempo fa, rendevano la Sezione Polizia Stradale di Brindisi una realtà di pregio in seno al Compartimento Polizia Stradale Puglia, sia per ciò che attiene l’attività tipica della specialità sia per ciò che attiene la generale attività della Polizia di Stato.

Attualmente presso la suddetta Sezione risultano alcuni colleghi che solo sulla “carta” sono in forza, mentre di fatto utilizzati per altre finalità o servizi, però che incidono sulla pianta organica, ed infine l’ultimo esempio è di questi giorni con il collega che verrà trasferito ad altro Ufficio senza che ne sia prevista la sua sostituzione.

Anche perché a breve questa provincia sarà interessata da un evento mondiale quale il G7 e la presenza capillare delle pattuglie della polizia stradale di Brindisi e del distaccamento di Fasano saranno indispensabili, per le varie incombenze e servizi alle quali saranno impegnate a svolgere.

Ragione per la quale chi può intervenire lo faccia, il prima possibile….

Segretario Generale Provinciale SIAP

Sindacato Italiano Appartenenti Polizia

COSIMO SORINO