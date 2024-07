S. Pietro V.co – Documento della maggioranza sui comportamenti della consigliera Soriana Drazza

Documento Politico della Maggioranza Consiliare

Noi, membri della maggioranza, in seguito ai recenti e gravi accadimenti che hanno visto la nostra collega Consigliera Soriana Drazza, comportarsi in modo politicamente scorretto e contrario ai principi che guidano il nostro operato, intendiamo prendere una posizione chiara e inequivocabile.

PREMESSO CHE:

1. Integrità e Trasparenza: La nostra amministrazione si è sempre impegnata a operare con integrità e trasparenza, mantenendo un comportamento esemplare e rispettoso verso tutte le parti coinvolte.

2. Responsabilità Pubblica: Chi ricopre cariche pubbliche deve essere un modello di comportamento, mantenendo sempre un alto livello di etica professionale, è questo ciò che il Paese richiede;

3. Fiducia dei Cittadini: La fiducia che i cittadini ripongono in noi è fondamentale per il buon funzionamento delle istituzioni democratiche e deve essere sempre salvaguardata.

CONSIDERATO CHE:

1. La Consigliera in questione con il suo agire ha messo a rischio l’azione della nostra maggioranza rischiando di compromettere la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni ;

2. Gli accadimenti hanno causato disorientamento tra i cittadini che rappresentiamo, rendendo necessario un intervento deciso e trasparente da parte nostra.

3. La recente convocazione della commissione presieduta dalla Consigliera ha visto, un ordine del giorno definito e delle proposte formulate in modo unilaterale, senza alcuna consultazione , nonostante le ripetute richieste prima verbali, poi scritte e in atti al protocollo dell’Ente con cui si chiedeva di condividere ed illustrare i contenuti delle stesse;

Questo rappresenta l’ultimo atto di un lunga serie di azioni e comportamenti anche pubblici con i quali la consigliera ha minato quello che dovrebbe essere il rapporto di fiducia, una grave mancanza di rispetto verso il ruolo istituzionale che ricopriamo, verso il gruppo di maggioranza e verso i principi di trasparenza e collaborazione che dovrebbero guidare il nostro operato.

4. In ultimo, ma non per questo meno importante, il comportamento irrispettoso nei confronti dell’ufficio di segreteria appare incomprensibile e immotivato, poiché lo stesso ha seguito le indicazioni della Sindaca che aveva chiesto di non procedere alla convocazione della commissione in attesa della condivisione degli argomenti da trattare con la maggioranza in data odierna. Non si tratta quindi di “ingerenza”, ma solo di una presa d’atto della Sua scelta consapevole di non condividere quanto proposto con la maggioranza.

Come maggioranza, sin dal primo giorno abbiamo lavorato per ricostruire all’interno del Comune rapporti professionali basati sul rispetto e sulla collaborazione, i toni utilizzati dalla consigliera non ci appartengono e ne prendiamo le distanze;

DICHIARIAMO CHE:

1. Disapproviamo, fermamente il comportamento della Consigliera, che riteniamo inaccettabile e non rappresentativo dei valori che ci guidano.

2. Chiediamo formalmente alla Consigliera di presentare le sue dimissioni dalla presidenza della seconda commissione, con effetto immediato, per permettere un ripristino della fiducia e della serenità all’interno del consiglio.

3. Avvieremo immediatamente una revoca della delega a lei assegnata;

4. Venuto meno il rapporto di fiducia, riteniamo che non ci siano più le condizioni per proseguire insieme questo percorso amministrativo;

5. Rinnoviamo il nostro impegno per una gestione trasparente e responsabile, assicurando ai cittadini che prenderemo tutte le misure necessarie per mantenere alto il livello della nostra Amministrazione.

F.to : Pietro Solazzo, Erminia Monteduro, Angelo Esposito, Selena Nobile, Riccardo Montanile, Nicoletta Emanuela Pannofino, Oronzo Giordano, Luisa Guido, Pierluigi Pietanza, Alberto Liaci, Emanuele Pesimena; Maria Lucia Argentieri