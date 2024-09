S. Pietro V.co – Quarta (Fp/Cgil): La non risposta dei consiglieri Rizzo, Giannone ed Epifani

La FP-CGIL non ha voluto entrare nella dialettica politica che attraversa il Comune di S.Pietro Vernotico, né ci entrerà!

Ma tiene a dire che non appartiene alla cultura politica, ai valori democratici di questa Organizzazione Sindacale imbavagliare alcuno né avere atteggiamenti omertosi. Gli Estensori della non risposta potranno cercare nei loro paraggi…

Dispiace che qualcuno avverta la necessità di strumentalizzare i bisogni dei Disabili, dei loro parenti, degli indigenti, non lo tolleriamo perché per la CGIL è stata sempre, ed è, una propria riconosciuta battaglia a tutti i livelli da molti anni a questa parte. Una lotta che ha fatto avanzare i diritti dei più deboli: leggi L.104, congedi parentali, aumento del fondo per le Disabilità, del fondo povertà ecc.ecc.. Per questo la CGIL tutta ha manifestato, scioperato, lottato e continuerà a farlo.

Concludendo stigmatizziamo ancora una volta gli attacchi indirizzati a Lavoratori e Lavoratrici che vengono messi alla berlina senza alcun rispetto, ricordando che il clima ostile nei loro confronti può generare fatti spiacevoli come già accade sulla sanità proprio nella nostra regione. Questa la cifra dei contestatori, appare sempre più una questione personale. E qui ci fermiamo e con spirito caritatevole stendiamo un velo pietoso.

Luciano Quarta

Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Brindisi