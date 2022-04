S.S. 16, D’ATTIS (FI) INTERROGA IL MINISTRO: “LAVORI PROPRIO IN PROSSIMITÀ DELL’ESTATE? DECISIONE DELL’ ANAS È SCELLERATA”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Quello che sta accadendo sulla statale 16, nel tratto da Bari a Brindisi, lo sanno molto bene i cittadini e i turisti, costretti ad interminabili file e a forti disagi: ho interrogato su questo il ministro delle Infrastrutture per capire come sia possibile che l’Anas abbia avviato dei lavori di manutenzione stradale proprio in corrispondenza delle feste pasquali e del 25 aprile. I lavori interessano la statale all’altezza di Cozze, Polignano e Fasano e le proteste degli utenti sono state immediate. Del resto, bloccare e/o rallentare la percorrenza in questo periodo dell’anno, con l’approssimarsi dell’estate e l’aumento conseguente del traffico, è veramente sintomatico di una carenza di programmazione da parte dell’Anas. Una mancanza anche di rispetto nei confronti di tutti coloro che sono rimasti ore ed ore fermi sulla statale in giornate di festa . Bisogna fare luce sul modus operandi dell’Anas perché i pugliesi (e nostri turisti) non meritano un simile trattamento”.