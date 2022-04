SABATO 23 APRILE SARÀ INAUGURATO “TARANTELLA’S”

Nicola Ammaturo e Romano Capasa,

due ragazzi di 28 anni, appassionati di streetwear, cultura e musica urbana fin da piccoli, quando ancora questo tipo di cultura non aveva l’appeal di cui gode adesso.

Intorno ai 20 anni si trasferiscono ad Amsterdam per motivi lavorativi.

Da questa città hanno tratto molta inspirazione essendo molto influenzata da questo tipo di cultura, città natale inoltre di brand molto conosciuti da cui traggono ispirazione (Patta, Parra).

Dopo aver vissuto un anno e mezzo ad Amsterdam ed essersi interfacciati con la cultura del posto, hanno deciso di trasferirsi a Barcellona, altra città che abbraccia questa cultura.

Dopo avere vissuto per circa 2 anni, hanno deciso di lanciarsi in questo progetto spinti dalla loro passione.

Le loro collezioni si ispirano spesso al proprio vissuto ed a ciò che li circonda, ad esempio la loro prima t-shirt ispirata ad i vicoli della capitale olandese o la linea di asciugamani in cui é rappresentato il tipico paesaggio balneare salentino.

Dopo un discreto successo su Instagram, l’appoggio di vari influencer, collaborazioni con grafici affermati e varie vendite online, hanno deciso di ingrandire la propria realtà con l’apertura di uno store fisico, nella loro città natale, appoggiandosi anche a marchi affermati da cui traggono ispirazione.

Con i soci fondatori, Nicola Ammaturo e Romano Capasa, c’è, attualmente, un terzo socio, Gabriele Mingolla, con cui hanno deciso di unire le proprie risorse finanziarie ed avere qualcuno che possa gestire la situazione sul posto.