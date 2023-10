SABATO A BRINDISI CENTENARIO DELLO SCOUTISMO A BRINDISI

“Eccomi, del nostro meglio! Per essere pronti a servire”

14 OTTOBRE, ORE 19 – CATTEDRALE DI BRINDISI

In occasione del Centenario dello scoutismo a Brindisi sabato 14 ottobre alle ore 19.00 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo S.E.R Mons. Giovanni Intini presso la Cattedrale di Brindisi e a seguire un momento di animazione da parte dei gruppi AGESCI brindisini che con un “Grande Cerchio” in piazza Duomo aiuteranno i presenti a vivere un’esperienza Scout.

Un momento per ritrovarsi insieme, Scout e non, per ricordare e vivere il metodo scout condividendo esperienze, competenze e storie. Sarà possibile, inoltre, visitare un “campo scout” costruito dai giovani scout brindisini dove sarà possibile vedere come si vive la vita da campo, osservando una giornata tipo del reparto con tende, costruzioni e kayak.

Pertanto, l’invito è rivolto a tutti gli scout ed alla cittadinanza, la Santa Messa è prevista sabato 14 ottobre alle ore 19.00 presso la Cattedrale di Brindisi ed a seguire un momento di animazione con un “Grande Cerchio” in Piazza Duomo.

Un’occasione da non perdere, un’associazione che da un secolo nella città di Brindisi raccoglie bambini, ragazzi, giovani e adulti che vivono la cittadinanza attiva “… vi terrete sempre pronti, in spirito e corpo, per compiere il vostro dovere”.