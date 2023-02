SABATO A BRINDISI “GIOCHIAMO SENZA BARRIERE”

Sabato 25 febbraio, alle ore 9:30, presso il Palamelfi – sito in via Ruta (Rione Casale), Brindisi – si svolgerà l’evento sportivo dal titolo “GiochiAmo senza Barriere”.

Organizzata dal Lion Club di Brindisi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale della città, la manifestazione rientra nel Progetto Nazionale “Insieme Possiamo” e vedrà la partecipazione di giovani e giovanissimi disabili e non, provenienti da tutta la Puglia, i quali saranno coinvolti in attività sportive libere.

Al termine – intorno alle 13:00 – si procederà alla consegna dei Premi.

Alla manifestazione – che sarà condotta da Marcello Biscosi – hanno aderito numerosi Lions Club del Distretto 108ab Puglia e da altri Distretti nazionali, e Associazioni che operano nel settore del supporto alla disabilità.

Il Presidente del Lions Club di Brindisi – Cesare Laviola – e l’Amministrazione Comunale della città – nella persona del Sindaco – Ing. Riccardo Rossi – invitano la cittadinanza a partecipare.