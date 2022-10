SABATO A BRINDISI IL 1^ MEETING DIOCESANO PER EDUCATORI DI GIOVANI E ADOLESCENTI

Si svolgerà Sabato 8 Ottobre 2022, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso la Parrocchia San Vito Martire in Brindisi il I° Meeting Diocesano per Educatori dei Giovani e degli Adolescenti, dal Titolo “Ok Boomer!? Adolescenti e chiesa: oltre i luoghi comuni”.

Un momento di incontro e di formazione rivolto a tutti gli educatori, catechisti, insegnanti di religione, presbiteri, religiosi/e e coloro che si occupano degli adolescenti.

Vi sarà un primo momento caratterizzato dalla relazione del prof. Pierpaolo Triani, docente di pedagogia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, al quale seguiranno tre Workshop formativi incentrati su temi differenti a cura di tre graditissimi ospiti:

Pensare e strutturare un itinerario formativo per adolescenti (a cura di Gigi Cotichella, teologo e formatore)



I linguaggi degli adolescenti (a cura di Barbara Alaimo, pedagogista e formatrice di Parole Ostili)



Ascoltare gli adolescenti (a cura del prof. Luigi Russo, psicologo e psicoterapeuta, dottore di ricerca in pedagogia e scienze dell’educazione)

Per partecipare al Meeting è previsto un contributo di € 5,00 a partecipante; al termine del meeting, per chi desidera fermarsi al buffet-aperitivo e condividere un momento di fraternità, il contributo richiesto sarà di € 10,00.

Le quote saranno raccolte all’arrivo in giornata.

Per gli insegnanti di Religione Cattolica il meeting rappresenterà un momento importante di formazione e aggiornamento.

Maggiori info sul sito diocesano: www.diocesibrindisiostuni.it e sul sito dedicato: www.giovanievocazioni.it