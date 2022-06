SABATO A BRINDISI IL “VINYL ART DAY”

Vinyl Art Day

L’evento che non c’era, una nuova ventata di creatività che affonda le sue radici nella cultura musicale

mixata al concetto di arte in tutte le sue espressioni.

A Brindisi, Sabato 11 Giugno 2022, Via Conserva , in pieno centro cittadino, accoglierà l’esordio del format

“ Vinyl Art” .

Arriva infatti, per la prima volta in città, un evento che racchiude il concetto di arte e cultura a 360° : Il

mercato del vinile, accompagnato da un susseguirsi di performance artistiche, installazioni urbane,

espositori di manufatti e artigianato locale, mercato vintage e live musicali si fondono, donando un volto

inedito, spettacolare e produttivo alla via.

Sarà possibile infatti godere tutto il giorno di un mercato del vinile a cielo aperto supportato da l’originalità

degli stand di abiti vintage provenienti da diverse città pugliesi. Nello specifico saranno presenti:

Detroit Rock City Music Store ( Gallipoli, LE ), Vinyl Zone Shop (Taranto), Discordia Records (Taranto), Jack

Store Social Club (vendita vintage al kg – Taranto), Bonetti Vintage ( Lecce ), Galleria PsicoAttiva (Poster

Musicali psicoattivi – Brindisi ) , Anima Macrame ( creazioni handmade in macramè con pietre – Brindisi).

La Musica è la componente costante che accompagnerà l’intero evento, sempre presente come sottofondo

dato anche dalla possibilità di ascoltare i dischi stessi in loco, oltre che dai dj set in vinile di esponenti locali

e non che si alterneranno durante tutta la giornata. Nello specifico, via Conserva accoglierà in successione :

ore 11 : Naif ( Brindisi ) ; ore 16 : Seme ( Brindisi ); ore 17 : Zorlak ( Brindisi ); ore 18 : Dj. War ( Lecce); ore

20 : Diego Mecca ( Brindisi ); ore 21: live Pino Maiorano from Pasquared Live ( Bari ) ; ore 21:30 : Veliero (

Brindisi ).

Oltre alla musica che resta il fil rouge , l’evento è caratterizzato da quella che è un’ inedita componente

artistica, del tutto innovativa in questo tipo di format: sarà possibile godere dell’ esposizione pittorica e

scultorea integrata nella via stessa che farà da cornice alla prima Art Performance in luogo pubblico.

Dalle ore 18 del pomeriggio infatti prenderà vita la performance “My Creed” , a cura di Giulia Cristofaro,

Giulia Crastolla, Amanda Librale e con la straordinaria partecipazione di Angelo Antelmi .

Una Performance a tappe o “ stazioni “ , che si costituirà di volta in volta in concomitanza con l’evoluzione

della line up musicale e che vedrà gli artisti convolti impegnati in live painting, sfilate in costume e infine

body painting diffuso.

L’ideatore del progetto , Valerio Zaccaria , a tal proposito dichiara : “ la passione per la musica in vinile e

tutta la componente storico\culturale che l’accompagna sono parte della mia vita sempre, per lavoro e per

amore vero e proprio, lo stesso che provo per l’arte in tutte le sue forme rappresentative. La necessità di

fondere entrambe le cose mi ha portato alla progettazione di Vilyl Art , il farlo nella mia città, dopo anni

duri per tutti, commercianti e artisti, vuole essere un chiaro segnale di rinascita e una ventata di

innovazione”.

L’evento è autofinanziato con il supporto di: Randez-vous Wine Bistrot & Drinks, Citra food & drinks,

100Vini calici & cucina, Tarantella’s Street Ware e con il patrocinio del Comune di Brindisi.