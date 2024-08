Sabato a Brindisi la pulizia della spiaggia di Torre Testa

Una nuova opportunità per prendersi cura dell’ambiente e del nostro prezioso ecosistema marino arriva questo sabato con l’iniziativa Beach Cleanup Brindisi, organizzata per la pulizia della spiaggia di Torre Testa (Ex lido Giancola).

L’evento, che sarà aperto a tutti coloro che avranno voglia di fare del bene al nostro pianeta, avrà luogo il 31 agosto alle ore 16:00 presso la Spiaggia Libera di Torre Testa (Via di Torre Testa, 107, 72100 Brindisi BR).

Unisciti a noi per fare la differenza! Questa giornata sarà dedicata alla raccolta dei rifiuti presenti sulla spiaggia, attività fondamentale per preservare la bellezza naturale della nostra costa e ridurre l’inquinamento da plastica e altri materiali, il quale rappresenta una minaccia per la fauna marina.

Per questo motivo, l’iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela dell’ambiente e dell’adozione di comportamenti responsabili.

Dettagli dell’Evento:

Data: Sabato 31 agosto 2024

Orario: Dalle ore 16:00

Luogo: Spiaggia Libera di Torre Testa, Brindisi

Indirizzo: Via di Torre Testa, 107, 72100 Brindisi

Organizzato da: