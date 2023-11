SABATO A BRINDISI “L’ESTATE DI SAN MARTINO”

Si è tenuta questa mattina, presso Palazzo Granafei-Nervegna, la conferenza stampa di

presentazione dell’atteso appuntamento di Brindisi con San Martino. Anche quest’anno, il “Duc

Brundisium”, il Distretto Urbano del Commercio di Brindisi, in collaborazione con il Comune di

Brindisi, le Associazioni Confesercenti e Confcommercio e con il coinvolgimento delle Cantine locali,

dell’Associazione Italiana Sommelier e dei commercianti operanti all’interno dell’area DUC,

promuove e organizza per sabato 11 novembre “L’Estate di San Martino”. La storia ci dice che si

tratta di una festa secolare, di tradizione contadina e viva oramai in gran parte d’Europa.

Particolarmente sentita sul territorio di Brindisi, è una festa particolarmente attesa da tutti i cittadini,

segnando per tradizione il passaggio alla stagione invernale.

L’evento si terrà dalle ore 16.00 lungo gli assi principali del centro città, dove saranno allestiti

quattro punti degustazione, nello specifico in piazza Cairoli, Corso Umberto, Piazza Vittoria e

Piazzetta Rubini. Sarà un percorso lungo gli assi viari del centro commerciale diffuso alla scoperta

delle produzioni autoctone delle cantine più prestigiose del territorio. Presso i punti degustazione, i

sommelier professionisti dell’AIS Puglia terranno degustazioni guidate, alla scoperta delle aziende

vitivinicole locali, tracciando un viaggio del gusto e dello shopping, permettendo di creare

un’occasione che porti i cittadini a conoscere ed animare il DUC Brundisium. Nei pressi dei quattro

punti degustazione saranno organizzati altrettanti intrattenimenti musicali per allietare il passeggio e,

lungo il percorso, nei pressi dei punti d’interesse, i visitatori saranno piacevolmente sorpresi da

singolari scenografie a tema per consentire a tutti di scattare simpatici selfie ricordo.

La manifestazione è stata pensata per promuovere le attività del DUC Brundisium, attraverso

il coinvolgimento attivo di cittadini e clienti, in stretta connessione con il naturale processo di

valorizzazione della tradizione enologica, marchio identificativo del Territorio stesso. L’idea guida è

quindi quella di richiamare una tradizione secolare, imprescindibile occasione per valorizzare le

tipicità territoriali, dai siti che ne costituiscono la location, alla gastronomia, all’artigianato, al

commercio locale. Ingrediente imprescindibile sono gli operatori commerciali, con il preciso

obiettivo di promuovere l’area del Distretto Urbano creando un’occasione di visibilità per le attività

del territorio, in un periodo tradizionalmente propizio allo shopping.