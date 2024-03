Sabato a Cisternino “Ubiquo” di Pierluca Cetera

1m2

Opening: Sabato 23 marzo dalle ore 19.00 alle 21.00

In via Santa Lucia 53, Cisternino, BR

Dal 23 marzo al 7 aprile 2024 (in contemporanea 1m2 Cisternino, 1m2 Locorotondo e 1m2 Martina Franca)

Da sabato 23 marzo dalle ore 19.00, 1m2 (Un Metro Quadro), format di mini gallerie che attraverso una vetrina su strada mostrano opere d’arte 24 ore su 24, amplia il proprio progetto con una nuova sede a Cisternino, in via Santa Lucia 53. Il nuovo spazio d’arte apre in occasione della mostra Ubiquo di Pierluca Cetera a cura di Graziella Melania Geraci, che verrà presentata contemporaneamente intutte le sedi di 1m2, nei centri storici di Martina Franca, Locorotondo e Cisternino fino al 7 aprile 2024.

Il titolo Ubiquo si riferisce alla possibilità di moltiplicarsi, di trovarsi in luoghi diversi in uno stesso momento attraverso un linguaggio pittorico che si evolve in differenti espressioni. Le opere fanno sfoggio di una matrice unica che avvicina e mette in relazione le versioni di un’umanità spigolosa, dolente e ironica, che abbraccia tempi e modi universali. I protagonisti dei dipinti dell’artista pugliese hanno corpi esposti alle nudità del peccato, sono fortemente carnali ma anche eteree metafore che insieme ad animali ed oggetti ripercorrono un lungo cammino storico, dell’evoluzione dell’arte e dell’umanità che non sfugge all’occhio del demiurgo pittore. Così mentre sulla scena vengono mostrati eventi e significati, la materia del velluto nasconde sensazioni edonistiche o rapporti personali narrati e costruiti attraverso volti e gesti.

Il progetto delle mini gallerie, da un’idea di Martino Pezzolla, Giordano Santoro e Michele D’Amico, sta costruendo una rete sempre più articolata con l’idea di ampliarla. Insieme alla mostra, infatti, 1m2 continua la call per replicare il proprio format chiamando alla partecipazione gli amanti dell’arte o semplicemente coloro i quali abbiano a disposizione uno spazio utile alla trasformazione nel contenitore d’arte che entrerà a far parte del circuito 1m2. La call prevede l’adesione non solo da tutta la Puglia, compresa la stessa Martina Franca per un cambio sede, ma ha l’obiettivo di allargarsi in tutta Italia e anche all’estero (info@1m2.it).

L’opening si terrà in presenza dell’artista presso 1m2 a Cisternino in Via Santa Lucia 53, sabato 23 marzo dalle ore 19.00.