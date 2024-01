SABATO A MESAGNE IL CORO GOSPEL “A.M. FAMILY”

Concerto del coro gospel “A.M. Family” di Elisabetta Guido: si terrà sabato 6 gennaio, Festa dell’Epifania, a partire dalle ore 20 presso la Chiesa Matrice. Il prestigioso Coro nasce nel 2002 da un progetto maturato presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. La direttrice del sodalizio canoro, il maestro Elisabetta Guido, jazzista di fama nazionale ed europea nota anche come autrice, è stata insignita di importanti riconoscimenti e ha collaborato con grandi nomi del panorama artistico italiano e internazionale come Arbore, Bosso, Cocciante. L’emozionante repertorio in scaletta propone spiritual e gospel, sia in versione originale che nel format riarrangiato in chiave moderna da due straordinari musicisti, i maestri Marco Della Gatta e Daniele Falangone. Al pianoforte il maestro Carla Petrachi, docente di pianoforte presso il conservatorio musicale “Tito Schipa” di Lecce. Incluso nel programma natalizio “Natale 2023 a Mesagne”, promosso dall’Amministrazione Comunale, lo spettacolo si svolge in collaborazione con la Chiesa Matrice grazie alla cortese disponibilità del parroco don Gianluca Carriero. L’iniziativa è a ingresso gratuito.