SABATO A MESAGNE LO SPETTACOLO “BESTIARIO SENTIMENTALE”

Giardini di parole, sabato 21 ottobre a Mesagne lo spettacolo “Bestiario sentimentale”

“Bestiario sentimentale”, letture e musica al quarto appuntamento della rassegna “Giardini di parole, l’arte di vivere tra natura e libri”: lo spettacolo, organizzato dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del riconoscimento “Mesagne città che legge”, si terrà sabato 21 ottobre alle ore 20 presso la Chiesa di Sant’Anna in piazza Orsini del Balzo. A cura della Biblioteca Comunale “Ugo Granafei”, l’iniziativa è sostenuta dal Centro per il libro e la lettura (Cepell). La speciale location, pregiato esempio di barocco salentino, ospiterà Giampiera Dimonte e Giancarlos Stellini, le cui voci che saranno accompagnate dalle musiche di Gaetano Leone alla chitarra classica e Arthur Xerhaj al flauto traverso. Testi di Massimo Zamboni, Guadalupe Nettel, Ovidio, il repertorio musicale include opere di Piazzolla, Pujol, Giuliani, Machado, Baron. L’ingresso per assistere all’iniziativa è libero e gratuito. Per info e contatti: biblioteca@comune.mesagne.br.it – 0831.732288; 338.9183643.