Sabato a Mesagne tavola rotonda su “Intorno alle musiche d’oggi”

Il 13 gennaio 2024, alle ore 10 avrà inizio la Conferenza Nazionale dedicata al Centenario della Fondazione della S.I.M.C. (Società Italiana Musica Contemporanea) fondata nel 1923 da parte dal compositore Alfredo Casella che, ad oggi, vanta di essere una delle più longeve Società culturali italiane. Per questo motivo sono state tantissime, più di un centinaio tra il 2023 e il 2024, le iniziative pubbliche che si sono svolte in tutta Italia organizzate da Conservatori, Istituzioni e Associazioni in adesione all’invito formulato dalla SIMC per promuovere e diffondere la musica contemporanea italiana. In quest’ottica una tavola rotonda è stata organizzata anche a Mesagne per sabato 13 gennaio 2024, a partire dalle ore 10, dal titolo “Intorno alle musiche d’oggi”. L’iniziativa è stata promossa dai musicisti del territorio Andrea Siano, Isacco Buccoliero e Gregorio Palummieri. L’evento avrà luogo presso gli studi di Lab Creation di Mesagne. Interverranno: Andrea Siano (pianista, compositore), Alessio Roma (compositore), Sara Moro (pianista, docente Conservatorio Campobasso), Biagio Putignano (compositore, docente Conservatorio di Bari), Isacco Buccoliero (saxofonista e didatta) e Dott. Antonio Montinaro (Presidente dell’Associazione “Mozart” di Lecce). Modera Gregorio Palummieri (fisarmonicista).

“Parlare di classica contemporanea all’interno di uno dei contenitori culturali di riferimento per i ragazzi del territorio, è un forte segno di sensibilità e di apertura reciproca. L’osmosi culturale è di fondamentale importanza, soprattutto per la promozione e la diffusione della Musica d’oggi in ambiti differenti dai soliti”, hanno spiegato gli organizzatori. Inoltre la SIMC pone particolare attenzione al confronto generazionale stimolando i compositori con diversi progetti in tutta Italia. Tutte queste iniziative hanno permesso di ottenere alla Società circa 150 iscritti. Infine, la SIMC ha avuto l’onore di fregiarsi di aver avuto Presidenti onorari compositori come Ennio Morricone, Azio Corghi e soci onorari come Sylvano Bussotti e Giovanni Piana” (Andrea Siano).

L’evento è aperto al pubblico e la partecipazione è libera.

Per informazioni si può contattate l’Associazione Music’Arte al numero 3920060788, oppure inviare una email a: musicarte1999@gmail.com.