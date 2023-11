SABATO AD ERCHIE UNA GIORNATA DI PREVENZIONE PER IL DIABETE

Visite gratuite e consigli utili sul diabete di tipo 1 e 2: sabato 25 novembre l’amministrazione comunale di Erchie organizza una giornata di prevenzione. Le attività di screening si terranno all’interno del Poliambulatorio in via Giotto 2 e saranno eseguite dal dottor Angelo Grassi, endocrinologo e diabetologo. «In un momento storico difficile, anche per le ben note carenze di personale che si registrano in ambito medico, la nostra amministrazione – spiega il vicesindaco di Erchie Giuseppe Polito – vuole offrire questa opportunità alla comunità attraverso un’intera giornata alla prevenzione relativa al Diabete. Sappiamo bene quanto la prevenzione sia by importante ed è per questo che abbiamo voluto promuovere questa iniziativa». Per prenotare chiamare il numero 0831768311 dalle ore 10.00 alle 12.00