Sabato ad Oria iniziativa per la “Giornata internazionale delle famiglie 2025”

ARTE IN FESTA – 17 MAGGIO 2025

La città di Oria con una iniziativa dell’Amministrazione Comunale, volta a sottolineare l’importanza dei legami familiari e dei valori fondamentali per la comunità intera, celebra la Giornata Internazionale delle Famiglie 2025, istituita nel 1993 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Sabato 17 maggio 2025 dalle ore 15 alle ore 19 la centralissima Piazza Lorch vedrà il realizzarsi di “ARTE IN FESTA”, un format per la Prima volta in Puglia.

L’Assessore al Welfare Elena Marrazzi, nel rivolgere l’invito a tutta la cittadinanza, sottolinea il ruolo della famiglia quale riferimento principale per la formazione dei valori, delle relazioni affettive e dell’educazione di ognuno.

Le famiglie potranno assistere ad una mostra d’arte giocata, ispirata ai maestri Rodari – Tullet – Munari, attraverso attività interattive, divertenti, coinvolgenti e inclusive.

Il format scelto, a cura di Circowow, evidenzia la Responsabile Settore dei Servizi Sociali Loredana D’Elia, è una soluzione innovativa ad alto contenuto emozionale che mira allo sviluppo turistico family e territorio con l’obiettivo di garantire impatto visivo, partecipazione attiva e valore educativo.”

La cittadinanza è invitata a partecipare e rendere questa celebrazione un momento di crescita e di condivisione per tutti.