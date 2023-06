SABATO AD OSTUNI “LA NOTTE DI SAN GIOVANNI”

Le celebrazioni del solstizio di giugno rappresentano, da trent’anni, l’apertura della stagione estiva che riempie le strade di Ostuni con spettacoli e cultura.

Sabato 24 giugno, dalle ore 21:00, nel centro storico di Ostuni si terrà “La Notte di San Giovanni, XXVIII edizione”.

La manifestazione, sottotitolata “La luna nuova”, saràuna serata-percorso che accompagnerà il pubblico a varcare il primo giorno d’estate con la riscoperta di vicoli, scenari lunari, musica, teatro ed esperienze suggestive.

A luna sorta, dalle ore 21:00 circa, il centro storico verrà animato da n.6 postazioni per spettacoli:

MUSICA – via Cattedrale: “Historia do Samba”, con Francesca Leone & Guido Di Leone

Presentazione del recente album in duo, della collaudata coppia musicale. Il jazz, proposto con la poetica e lo stile della Bossa nova e del Samba, e’ la costante matrice delle loro interpretazioni. Un accattivante repertorio di brani brasiliani, completato da canzoni internazionali, proposte secondo la scuola di Joao Gilberto e di Caetano Veloso, con un sound ricco di saudade, ritmo, armonie e melodie ricercate.

TEATRO – via Cattedrale: “Farò filò” con Alessandro Lucci si compone di 123 carte per 123 storie.

Le storie raccolte provengono dalla tradizione zen, storie africane, yiddish, vangeli canonici e apocrifi, nativi americani, letteratura contemporanea, invenzioni di Omozero. Le storie vengono raccontate a braccio ed il linguaggio cambia a seconda del pubblico e della situazione che si incontra. Definiamo questo tipo di spettacolo Teatro Oracolare.Lo spettacolo può essere inserito a compendio di feste, celebrazioni o altre infinite possibilità.

TEATRO – via Cattedrale: ”La Notte delle Streghe” spettacolo in lingua italiana e inglese con Pia Wachter.

Stanotte è la notte delle streghe, quando tutte le streghe vanno a ballare sul Monte Block. Ma la piccola strega è troppo piccola per partecipare alla grande festa. Quando decide di andarci lo stesso, si tuffa in un avventura che non dimenticherà presto…

MUSICA – Largo Arcid Teodoro Trinchera (piazza Cattedrale) – Vince Abbracciante e Nando Di Modugno.

“Side By side” è l’incontro tra due eccellenze musicali che hanno condiviso numerose esperienze artistiche e si divertono a suonare alcuni dei loro brani preferiti dai repertori più disparati, in una sorta di viaggio musicale che li porta in giro per il mondo. Un incontro imperdibile, fatto di emozioni e straordinari virtuosismi, uniti alla grande sensibilità di due dei migliori strumentisti contemporanei.

MUSICA – spettacolo musicale itinerante (villa Sandro Pertini, corso Cavour, largo Lanza, viale Oronzo Quaranta, via Petrarolo, via Cattedrale, piazza della libertà) dei Takabum

Spettacolo di street music

Alle ore 23:30 andrà in scena, in piazza della Libertà, il concerto/spettacolo conclusivo dei Takabum.

Collettivo di soli strumenti a fiato e percussioni che propone in strada cosi come nei clubs una miscela di suoni funk e easy, carburante di un viaggio fatto da composizioni originali e riadattamenti dei più celebri brani della tradizione jazzistica americana e della canzone italiana.

La band calabrese si è esibita nei maggiori festival di genere italiani e ha all’attivo collaborazioni con Brunori sas e ha prodotto un documentario per Sky arte.

Dalle ore 19:00, all’incrocio tra piazza della Libertà e via Cattedrale, saranno distribuite le mappe con le postazioni degli spettacoli.

La notte di San Giovanni XXVIII edizione è organizzata dalla ditta Carmelo Grassi.