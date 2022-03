SABATO AL TEATRO VERDI NINO FRASSICA

Sabato 26 marzo Nino Frassica al Verdi con il suo tour “millenario”

Un concerto, una festa, una serata tra ironia e fusione di generi musicali diversi. Nino Frassica & Los PlaggersBand, anche il nome della tournée è un nonsense: “Tour 2000|3000”, a significare che le repliche di questo suo spettacolo saranno portate in giro per mille anni. Una promessa che conta di mantenere, visto che si tratta di una formula collaudata ormai da vent’anni. Sabato 26 marzo, con inizio alle ore 20.30, il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ospiterà un viaggio a cavallo tra concerto e cabaret con i classici della musica e con il tono surreale e strampalato dell’attore e comico messinese, dando vita a una festa folle e divertente.



Obbligo di Green Pass Rafforzato e di utilizzo della mascherina FFP2.



Biglietteria

Biglietti disponibili online QUI e in botteghino dal lunedì al venerdì, ore 11-13 e 16.30-18.30. Il giorno dello spettacolo, ore 11-13 e 19-20.30.



Concerto cabaret

Lo show è un’originale e coinvolgente incursione musicale che Frassica compie sul palcoscenico accompagnato dai Los Plaggers, il cui nome mescola Platters – gruppo storico vocale statunitense – e plagio, una scanzonata band che spazia tra i classici della canzone e della canzonetta. Uno spericolato viaggio alla riscoperta (parodia compresa) del pop italiano condotto da un personaggio televisivo inconfondibile, sei raffinati musicisti e un repertorio monumentale a cui attingere: oltre cento brani, tra tormentoni delle mitiche trasmissioni di Renzo Arbore che hanno portato Frassica a vincere un disco di platino nel 1988 con Discao meravigliao, sigle d’altri tempi, musiche della pubblicità e tanti classici cult della tradizione popolare italiana.



Durata

105 minuti