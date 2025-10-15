Sabato arriva a Brindisi la Carovana dell’Alzheimer Fest

Sabato 18 e domenica 19 ottobre la carovana dell’Alzheimer Fest giungerà a Brindisi per chiudere con una due giorni ricca di eventi e pregna di emozioni l’edizione 2025.

Michele Farina e l’associazione Alzheimer Fest di cui è presidente hanno accolto favorevolmente la proposta della cooperativa Eridano di organizzare a Brindisi, nell’ambito dell’importante lavoro svolto sul territorio rispetto all’Alzheimer, una tappa dell’evento. L’Amministrazione Comunale e l’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni hanno da subito accolto la proposta con grande favore dando massima attenzione all’iniziativa e consentendo che, anche dal punto di vista logistico – tutto si svolgerà tra piazza Duomo e dintorni -, avesse centralità massima. Stessa attenzione e sensibilità hanno dimostrato diverse altre istituzioni, organizzazioni e associazioni locali che hanno deciso di sostenerla partecipando concretamente alla costruzione di un programma denso e di livello.

I partecipanti, oltre che l’opportunità di ascoltare e confrontarsi con tanti professionisti e sottoporsi, se vorranno, a screening neurologici gratuiti, si susseguiranno attività ed iniziative diverse: cinema, musica, poesia, teatro, pittura danza, giochi, gastronomia, eventi culturali.

Esserci significa muovere un passo significativo sulla strada del sostegno a chi vive con una forma di demenza e ai loro familiari. In allegato il programma completo con i luoghi e gli orari degli appuntamenti. Lo slogan, “Stille di vita”, è già tutto un programma: la malattia non cancella la vita, ed è importante ogni goccia di cura.