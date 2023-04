SABATO DIBATTITO SUL TEMA “FASCISMI DI IERI E DI OGGI”

La sezione cittadina “Vincenzo Gigante” di ANPI Brindisi, organizza per sabato 29 aprile 2023, nell’ambito delle iniziative per la Festa della Liberazione d’Italia, alle ore 17, una conferenza dibattito dal titolo “Fascismi di ieri e di oggi, errori ed amnesie”. L’evento si svolgerà a Palazzo Nervegna a Brindisi nella sala Gino Strada e vedrà come ospite e relatore principale il dottor Francesco Filippi, storico e scrittore, autore della trilogia Mussolini ha fatto anche cose buone, Noi però gli abbiamo fatto le strade, le colonie italiane tra bugie razzismi e amnesie, Ma perché siamo ancora fascisti?, nonché di testi come Prima gli italiani e Guida semiseria per aspiranti storici social. All’iniziativa di importante valenza storica e attuale hanno aderito Cgil, Arci e Libera. Hanno dato il patrocinio all’iniziativa il Comune di Brindisi e l’Osservatorio regionale sui neofascismi. Dopo i saluti istituzionali, dialogheranno con l’ospite Donato Peccerillo, Rosanna Picoco, Antonio Macchia, Marianna Melone. Conduce Tea Sisto, presidente della sezione Anpi di Brindisi. Ringraziamo della collaborazione Feltrinelli Point di Brindisi.