SABATO E DOMENICA A FORTE A MARE SI RACCONTA LA STORIA DEL PORTO DI BRINDISI

Sabato 15 e domenica 16 si racconta la storia del porto di Brindisi presso il Castello

Alfonsino/Forte a Mare. Visite guidate e laboratori per bambini.

Sabato 15 e domenica 16 ottobre, presso il Castello Alfonsino, il porto di Brindisi sarà protagonista

di due appuntamenti dedicati ad adulti e bambini, promossi dalla Aps Le Colonne, sotto l’egida

della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brindisi e Lecce.

Si inizia sabato 15 ottobre, alle ore 16,00, con la visita guidata tematica “Il tesoro di Brindisi. La

storia del porto, crocevia di mercanti e scenario d battaglie”. La fortezza dell’isola di sant’Andrea

sarà scenario del racconto della storia e dell’evoluzione del porto, da sempre la ricchezza più grande

della città. Un’opportunità per riviverne le varie tappe godendo di una vista unica offerta dal Castello

di Mare.

Domenica 16, alle ore 10,00, sarà invece la volta del laboratorio “Battaglia navale al Forte!” dedicato

a bambini dai 6 ai 10 anni. I piccoli partecipanti prenderanno parte a una visita a misura di bambino

e, a seguire, giocheranno a battaglia navale, un’ottima occasione per imparare giocando e

divertendosi.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3792653244 o inviare una

mail a segreterialecolonne@gmail.com.