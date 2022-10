BPA: sabato e domenica di scena “I Passeggeri” di AlphaZTL, uno spettacolo con i detenuti della casa circondariale di Brindisi che, per l’occasione, sono stati assunti con CCNL come lavoratori dello spettacolo.

Angelo, Matteo, Toni, Tonino, Luigi, Andrea. Tutti detenuti del carcere di Brindisi. E anche danzatori. Hanno sottoscritto un regolare contratto di lavoro. CCNL. Per danzare saranno pagati. Una bella storia, un messaggio forte e chiaro: il carcere deve riabilitare e consentire un reinserimento nella società, non emarginare. Ecco perché queste esperienze meritano di essere seguite e raccontate, perché restituiscono dignità e fiducia a chi ha sbagliato e vuole redimersi. Sabato 29, ore 21:00, e domenica 30 ottobre, ore 18:00, Teatro Don Bosco di Brindisi, sarà di scena un viaggio che darà la possibilità di andare oltre le apparenze con “I PASSEGGERI”, spettacolo ideato e prodotto da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica con la regia di Vito Alfarano, inserito nel cartellone del BPA, Brindisi Performing Arts. Un percorso iniziato a marzo che non si concluderà nel weekend perché “I PASSEGGERI” è stato selezionato al Festival nazionale di Teatro in Carcere DESTINI INCROCIATI e approderà a Venezia, il 23 novembre, nell’ Auditorium Regina Margherita dell’ Università Ca’ Foscari. Per la prima volta dal 2008, da quando cioè la AlphaZTL lavora a stretto contatto con la casa circondariale, è stato raggiunto un risultato importante: i detenuti sono stati contrattualizzati, regolare CCNL come lavoratori dello spettacolo.

Lo spettacolo. “I PASSEGGERI” parla di attesa, di quel momento in cui tutto si ferma e hai il tempo di riflettere per poi partire con consapevolezza. I passeggeri accolgono tutti nel loro vagone, l’importante è farsi trasportare dalla forza evocativa dei loro racconti. Il coreografo è Vito Alfarano, un lavoro a quattro mani (o a due menti!) con Francesco Biasi, coreografo under35. E’ una prima nazionale.

Questa sera, ore 21:00 nell’Ex Convento Santa Chiara di Brindisi, in occasione della proiezione del docufilm TABACCHI LAVORATI ESTERI con cui il regista Benito Ravone, che dialogherà con Marcello Biscosi, racconta la storia del contrabbando a Brindisi, sarà possibile acquistare i biglietti dello spettacolo I PASSEGGERI.

Brindisi Performing ARTS Festival

Produzione Alphaztl Compagnia d’Arte Dinamica

Regia Vito Alfarano choreographer Alphaztl

Coreografie Vito Alfarano choreographer Alphaztl e Francesco Biasi

Testi Michele Anam Caiulo

Riadattamento dei testi Marcello Biscosi

Il progetto gode del supporto del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Consiglio Regionale della Regione Puglia ed è realizzato in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di Brindisi, Ministero della Giustizia.