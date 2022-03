SABATO E DOMENICA IL TEATRO KOPO’ RIAPRE LE PORTE CON FRANCESCA PUGLISI

Sabato 26 alle ore 21 e domenica 27 alle ore 18, il Teatro Kopó apre nuovamente le porte a quel

pubblico brindisino che apprezza particolarmente il coinvolgimento creato dagli attori nello spazio

ristretto della Sala Magnani e che li fa sentire parte integrante dello spettacolo.

Sarà Francesca Puglisi, sabato e domenica, ad esibirsi sul palco del Kopó in un monologo

esilarante, come è suo stile (chi ha avuto modo di vedere i video di “Terrone fuori sede” lo sa

già)dal titolo “NON E’ FRANCESCA” di cui è anche autrice.

Si affronteranno le mille contraddizioni della vita quotidiana.

Francesca, donna contemporanea, puo cucinare, pulire e stirare le camicie del proprio uomo senza

sentirsi immediatamente catapultata nel Medioevo? Puo sentirsi una persona per bene, anche se non

ha ancora capito dove va smaltito il Tetra Pak? Ma soprattutto puo dirsi realmente appagata e fiera

di se sebbene da una settimana non pubblichi nulla sui social? Questi e altri dilemmi assillano la

protagonista che prova a rispondere, confessandoci le sue contraddizioni, anche le piu intime,

dolorose e comiche allo stesso tempo. Incongruenze che sono un’occasione continua per scontrarsi

con questa nostra “Società Instagram” che ci vuole eternamente connessi, sempre perfetti e

mascherati.

Ne usciremo vivi? Forse si, con l’autenticità, il disordine e la sciatteria. Non è la bellezza che

salverà il mondo, no, è il caos, la diversità.

Questo monologo è un inno alla consapevolezza di se, alla libertà, all’amore per le sfumature,

proprie e quelle degli altri. E come se Francesca si affacciasse al balcone e gridasse: “Voglio essere

me stessa! Valgo per quello che sono! Non per la mia immagine!!” – Aspe’ pero, prima di

affacciarmi, meglio darsi una ripassata al rossetto, non si sa mai…

Penultimo appuntamento della stagione teatrale 2021/2022 che il Kopó ospita tra alti e bassi delle

curve epidemiche e che non ferma la voglia di continuare a pensare che si debba RESISTERE PER

CONTINUARE A SOGNARE.

Per prenotare chiamare 0831/260169 – 375/5311802 oppure si possono acquistare direttamente i

biglietti visitando il sito www.brindisi.teatrokopo.it