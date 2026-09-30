Sabato “Festa della vendemmia a XFarm Agricoltura Prossima”

“Festa della vendemmia a XFarm Agricoltura Prossima”
Sabato 3 o:obre una giornata per celebrare la fine della vendemmia.
Nei terreni confiscati alla criminalità organizzata a San Vito dei Normanni, si celebra la Festa della Vendemmia,
una giornata dedicata alla terra, alla convivialità e alla comunità.
Come ogni anno, a XFarm la vendemmia è un momento collettivo, che riunisce amiche e amici intorno a uno dei
momenti più importanti del calendario agricolo. Quest’anno, dopo una raccolta che ha visto tante persone
partecipare con le proprie mani e con il proprio tempo, ci si ritrova per brindare insieme al raccolto, alle relazioni
che si sono create e alla voglia di continuare a immaginare nuovi orizzonti.
La festa è anche un’occasione per vivere e raccontare un luogo che, attraverso il lavoro agricolo e la
partecipazione della comunità, è stato restituito a una dimensione di Bene Comune: uno spazio aperto, vivo e
condiviso, dove la terra diventa occasione di lavoro, incontro, cura e costruzione di nuove relazioni con il
territorio. La vendemmia, diventa così un momento per ritrovarsi, condividere il frutto del lavoro e custodire una
comunità che cresce attorno alla terra.
Sabato 3 ottobre la cooperativa sociale Qualcosa di Diverso invita tutte e tutti a XFarm per una giornata dedicata
alla celebrazione.
Vi aspettano attività per bambini, cibo, vino Brushko, un mercato di produttori e produttrici locali, musica, canti e
danze, in una festa aperta alla partecipazione, dove chi vuole può portare il proprio strumento e unirsi alla Jam
Session popolare.
Sabato 3 O:obre 2026 a parBre dalle 16.00 presso XFARM Agricoltura Prossima in Contrada
Montemadre, SP46, 72019 San Vito dei Normanni (BR)