Sabato “Festa della vendemmia a XFarm Agricoltura Prossima”

“Festa della vendemmia a XFarm Agricoltura Prossima”

Sabato 3 o:obre una giornata per celebrare la fine della vendemmia.

Nei terreni confiscati alla criminalità organizzata a San Vito dei Normanni, si celebra la Festa della Vendemmia,

una giornata dedicata alla terra, alla convivialità e alla comunità.

Come ogni anno, a XFarm la vendemmia è un momento collettivo, che riunisce amiche e amici intorno a uno dei

momenti più importanti del calendario agricolo. Quest’anno, dopo una raccolta che ha visto tante persone

partecipare con le proprie mani e con il proprio tempo, ci si ritrova per brindare insieme al raccolto, alle relazioni

che si sono create e alla voglia di continuare a immaginare nuovi orizzonti.

La festa è anche un’occasione per vivere e raccontare un luogo che, attraverso il lavoro agricolo e la

partecipazione della comunità, è stato restituito a una dimensione di Bene Comune: uno spazio aperto, vivo e

condiviso, dove la terra diventa occasione di lavoro, incontro, cura e costruzione di nuove relazioni con il

territorio. La vendemmia, diventa così un momento per ritrovarsi, condividere il frutto del lavoro e custodire una

comunità che cresce attorno alla terra.

Sabato 3 ottobre la cooperativa sociale Qualcosa di Diverso invita tutte e tutti a XFarm per una giornata dedicata

alla celebrazione.

Vi aspettano attività per bambini, cibo, vino Brushko, un mercato di produttori e produttrici locali, musica, canti e

danze, in una festa aperta alla partecipazione, dove chi vuole può portare il proprio strumento e unirsi alla Jam

Session popolare.

Sabato 3 O:obre 2026 a parBre dalle 16.00 presso XFARM Agricoltura Prossima in Contrada

Montemadre, SP46, 72019 San Vito dei Normanni (BR)