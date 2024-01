Sabato gli alunni della “Pacuvio” commemorano le vittime della Shoah

Sabato pomeriggio le alunne e gli alunni della Pacuvio, a scuola, commemoreranno le vittime della Shoah insieme con le proprie famiglie e con quanti vorranno esserci.

Un viaggio nel tempo che racconterà i momenti cruciali della follia nazifascista: gli eventi, i provvedimenti, le persecuzioni che fecero diventare realtà l’impensabile e consuetudine l’indicibile.

Una lezione aperta condotta e musicata dai nostri ragazzi che farà riflettere, ricordare e imparare perché “se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”.

Appuntamento per il 27 gennaio alle ore 16:30 in via Palmiro Togliatti, 4.