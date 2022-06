SABATO IL DEFILÈ DI BENEFICIENZA ORGANIZZATO DAL ROTARY VALESIO

Si terrà sabato 18 giugno alle ore 19,00 a Brindisi presso il Museo Ribezzo in Piazza Duomo, il ‘Défilé di beneficienza’.

L’evento avrà lo scopo di raccogliere fondi da devolvere alla costituenda Fondazione di Comunità promossa dall’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. La Fondazione di Comunità sarà una importante infrastruttura sociale, un centro di incontro ed aggregazione degli attori rappresentativi della realtà locale.

Una sfilata di moda, dunque, a scopo benefico che avrà come protagoniste modelle che vestiranno creazioni dello stilista Fabio Arsenio.

Parteciperanno inoltre alla serata la flautista Francesca Salvemini e la violinista Francesca Palmisano.

L’evento sarà presentato dalla giornalista Maria Di Filippo.

L’ingresso sarà su invito con un contributo per la partecipazione di € 10,00.

Il Club Rotary Brindisi Valesio ringrazia quanti hanno voluto contribuire alla realizzazione in particolare:

‘Soffi di bellezza’ di Rosa Magnolo, ‘Cristyle lookmaker’ di Cristina Vozza, ‘Cantine due Palme’, ‘La Fioreria’ di Ronzino Costantini, ‘Exodus Apulia Eventi’, ‘Brin video Service’.

Per chi volesse seguire la nostra diretta a cura della Società THCS, potrà collegarsi al seguente link:

https://www.rotarybrindisivalesio.it/eventi/diretta-streaming.html Teodoro Muscogiuri- Presidente