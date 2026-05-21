Sabato in piazza Vittoria presidio del Comitato contro il genocidio del popolo palestinese

Il Comitato contro il Genocidio del Popolo Palestinese,contro il riarmo, per la pace organizza un presidio in Piazza Vittoria Sabato 23 Maggio a partire dalle ore 18,00 per continuare a denunciare i 2 atti di pirateria internazionale avvenuti negli ultimi giorni .

il primo atto illegale è avvenuto contro la nave della Ong Sea Watch da parte delle motovedette libiche che gli hanno sparato sopra, il secondo contro il sequestro illegale di barche e centinaia di attivisti a sostegno della Palestina.

Porteremo in piazza la rabbia suscitata dalla diffusione delle immagini degli attivisti piegati per terra e con la testa giù diffuse dallo stesso ministro ben gvir.

Siamo sempre più arrabbiati contro il governo Italiano che non va oltre la condanna verbale delle azioni che Israele compie ormai da 2 anni e mezzo; un genocidio con oltre 70.000 vittime , senza poter ancora ricevere aiuti di ogni tipo è diventato ancora di più insopportabile di fronte alle scene diffuse in tutto il mondo.

A Brindisi assistiamo invece all’assurdo; invece di perseguire gli amici libici del governo Italiano che sparano per uccidere chi era sulla nave si mettono sotto accusa chi è solo colpevole di salvare vite umane.

Il Comitato intende manifestare contro le politiche sulla immigrazione del governo Italiano fatto di razzismo istituzionale, di respingimenti in mare in nome del blocco navale , di ritardi e spesso mancanza di aiuti in mare che ha portato migliaia di persone a morire nel Mediterraneo, di detenzione illegale nei CPR in Italia e all’estero in Albania dove finisci senza aver commesso nessun reato ma solo atti amministrativi,di razzismo alimentato a livello sociale come nel caso di Taranto dove basta essere di un altro colore per essere ucciso .

Il Comitato manifesta inoltre tutto il suo disappunto contro le guerre che hanno distrutto tutto il diritto internazionale ed intere economie , con tante vittime.

Palestina , Libano, Siria , Libia, Iran,Mali, Sudan, e tante altre ancora ne sono il drammatico esempio.

Questi scenari hanno contribuito fortemente ad alimentare la fuga da quei paesi , dove le lobby dei trafficanti di esseri umani spesso e volentieri coincidono con gli uomini di chi è al servizio del potere.

Sabato 23 Maggio alle ore 18,00 in Piazza Vittoria saremo ancora al fianco delle vittime e dei più deboli.

Brindisi 20.05.2025

Comitato contro il Genocidio del Popolo Palestinese,contro il riarmo ,per la pace

