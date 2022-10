SABATO INIZIA IL CAMPIONATO NAZIOPNALE DI PALLAVOLO FEMMINILE DI SERIE C

Sabato 15 ottobre inizia ufficialmente il Campionato Nazionale di pallavolo femminile di serie C cui prenderà parte, dopo qualche anno senza rappresentanti, un formazione della Città di Brindisi.

L’Aurora Volley farà il suo esordio assoluto davanti al pubblico di casa nel match che la vedrà opposta alla formazione salentina dell’Olimpius Parabita. A onor del vero potremmo dire che si tratta di un doppio “battesimo”, infatti la gara si disputerà sul rinnovato parquet del Palamalagoli, consegnato alla Città lo scorso 6 ottobre dopo i lavori di adeguamento e da oggi ufficialmente casa dell’Aurora Volley Brindisi che in questo impianto svolgerà gli allenamenti e disputerà tutte le gare interne del campionato. “Siamo felici ed emozionati di poter fare il nostro esordio in un palazzetto totalmente rinnovato”, dichiara il Presidente del sodalizio brindisino Ercole Saponaro “una gioia che si va ad aggiungere all’orgoglio, mio e di tutto lo staff, di aver riportato dopo anni di assenza la pallavolo a Brindisi. A questo proposito voglio far sapere a tutti gli appassionati di volley e a quanti vorranno seguirci in questa stagione, che l’ingresso al palazzetto sarà completamente gratuito per tutti” conclude il primo dirigente.

La gara che avrà inizio alle 18,30 sarà il primo test probante di questa stagione: “Ci siamo allenati bene per arrivare pronti a questo appuntamento” esordisce il Vice Presidente De Leonardis “ma il nostro primo obiettivo è quello di riportare quanta più gente possibile al palazzetto. Ci auguriamo una bella giornata di sport”.