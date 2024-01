SABATO LA BRAIN DINAMO SFIDA LA CAPOLISTA MOLFETTA

Sabato 6 gennaio la Brain Dinamo Brindisi sfida la capolista Molfetta al PalaZumbo

Dopo le festività natalizia riprende il campionato di Serie B Interregionale che vedrà la Brain Dinamo Brindisi affrontare in casa la Dai Optical Virtus Molfetta di coach Sergio Carolillo nel 4° turno del girone di ritorno.

Impegno sulla carta proibitivo per i ragazzi di coach Cristofaro al cospetto della prima forza del campionato e che sino ad oggi ha vinto ben 12 delle 14 gare disputate. Ma si sa che tutto può accadere e capitan Pulli e compagni ci hanno abituato a gettare il cuore oltre ostacolo e proveranno anche in questa occasione a ribaltare il favore del pronostico che li vede sfavoriti.

Coach Francesco Puce, assistente allenatore della Brain Dinamo presenta così la gara di sabato. “Ci apprestiamo ad affrontare una gara molto difficile. Budget diversi, condizioni fisiche diverse e anche mentali. Molfetta ha iniziato il campionato con una serie di vittorie consecutive importanti che ha reso la squadra fiduciosa nei propri mezzi. Ha giocatori importanti nel proprio roster come Sirakov, attaccante devastante già visto qui a Brindisi con la squadra di serie A, Formica che è un giocatore all-around al quale abbiamo dedicato sempre un’attenzione particolare. Sotto le plance, tra gli altri, lo spagnolo Aramburu, un numero 5 atletico difficile da affrontare per qualsiasi squadra di questo campionato. Oltre ai 3 appena citati tanti altri comprimari di grande spessore che farebbero la differenza in qualsiasi squadra ed una struttura societaria di primissimo livello con un presidente davvero innamorato di questo sport.

Dall’altra parte ci saremo noi, abituati a fare miracoli ma che veniamo da un periodo poco felice a causa di infortuni vari che non ci stano premettendo di allenarci al completo e con un roster corto diventa tutto più complicato. Un vero peccato perché avremmo voluto dare continuità al bel momento dopo le vittorie ad Avellino ed in casa contro la forte Salerno. Ad ogni modo anche contro la capolista proveremo a tirare fuori l’orgoglio e chissà… magari a fare un nuovo miracolo!”

L’invito per simpatizzanti e tifosi è per sabato 6 gennaio alle ore 18:00 presso il PalaZumbo di Via dei Mille a Brindisi per sostenere i nostri ragazzi in questo scontro che si presenta affascinate ed irto di difficoltà.

Posto unico al prezzo di € 5,00 con i biglietti che si possono acquistare direttamente al botteghino del palazzetto.