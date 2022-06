SABATO LA PRESENTAZIONE DELLA REGATA VELICA BRINDISI-VALONA

Dopo lo stop per il biennio pandemico, la Brindisi-Valona – regata del Grande Salento – riprende il suo percorso con l’undicesima edizione e l’assegnazione del Trofeo dell’Accoglienza, destinato all’imbarcazione prima classificata in tempo reale; la prima classificata in tempo compensato (classifica generale ORC) riceverà il Trofeo «Mirko Gallone», dedicato al socio LNI, prematuramente scomparso, che aveva partecipato a tutte le edizioni della regata. Saranno premiate le prime tre imbarcazioni dei sette raggruppamenti. Nel solco dei rapporti tra Paesi frontalieri, la Brindisi-Valona ha la finalità di incentivare la cooperazione culturale, economica e turistica. L’evento, in programma dal 7 al 9 luglio, sarà ufficialmente presentato sabato 25 giugno 2022 (ore 11.00) nel corso della conferenza stampa che si terrà nella LNI di Brindisi con la partecipazione delle autorità civili, militari e sportive.