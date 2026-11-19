Ecco il testo dell’appello proposto dai consiglieri comunali Erminia Monteduro e Alberto Liaci:

Sabato incontreremo i cittadini per fare chiarezza su quanto accaduto al Centro Anziani, ricostruire i fatti e spiegare le ragioni della nostra contrarietà alla sua chiusura.

Partecipare è un atto di rispetto. Verso i nostri anziani, le loro storie e la loro dignità.

Invitiamo tutti a esserci, soprattutto gli anziani e i loro familiari. Perché dietro quel cancello chiuso ci sono persone che meritano ascolto e rispetto.

📍 SABATO 21 NOVEMBRE – ORE 18:00

📌 Piazza del Popolo, 17 – Vico Galliano