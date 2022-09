SABATO NEL CASTELLO DI MESAGNE CONCERTO DEI MARAGUA’

“Pop,Jazz….e dintorni musicali”. Questo è il titolo del concerto dei MARAGUÀ,in programma sabato 10 settembre alle ore 20,30 nell’atrio del Castello di Mesagne. Il duo si caratterizza per l’ampia varietà del repertorio,frutto di attenta ricerca musicale,che si muove con disinvoltura all’interno di tre dimensioni: tempo(dagli anni 50/60 ai giorni nostri), spazio (musica italiana, napoletana ed internazionale americana, francese ed inglese) e generi musicali (pop,Jazz,blues, soul e country). Tutti i brani sono arrangiati con molta cura e ricercatezza in modo originale e piacevole, in grado pertanto di attrarre e coinvolgere sempre gli spettatori . Il duo vanta anche un’iniziativa originale: le Lezioni-concerto nella LUISS a Roma, nell’Università del Salento a Lecce e di recente nell’Università di Bari. Lezione sull’industria italiana degli strumenti musicali,seguita da un’ora di concerto dei Maraguà, con tanta partecipazione da parte degli studenti . Si è venuta a creare,ogni volta, una magica fusione tra cultura, economia e musica.