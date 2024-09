Sabato nella libreria “Pupilla” incontro con lo scrittore Bruno Tognolini

Ripartono le iniziative e gli incontri con autori, di fama nazionale ed internazionale, promossi dalla libreria indipendente Pupilla-libri, giochi, attività. Si terrà sabato 21 alle 18,00 presso la libreria, sita in via Achille Grandi 2 (traversa ponte di Bozzano), l’incontro con lo scrittore Bruno Tognolini. L’autore presenterà il libro “Falaria- il mondo aspetta un bambino” edito per Animamundi, con le illustrazioni di Andrea Alemanno.

Letture di Bruno Tognolini e Chiara Sergio.

Ingresso gratuito, prenotazioni in libreria o dal sito www.libreriapupilla.it