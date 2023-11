SABATO OPEN DAY DEL COMPRENSIVO SCOLASTICO S. ANTONIO DI BRINDISI

L’Istituto Comprensivo scolastico S.Antonio da Padova di Brindisi apre al territorio: Open Day presso la Scuola Primaria di Brindisi nel rione Casale

L’Istituto Comprensivo scolastico Suore Oblate di S. Antonio da Padova prosegue nella presentazione dei propri itinerari di istruzione e formazione: Sabato 25 novembre ’23 dalle 10,00 alle 12,30, L’asilo nido S.Antonio da Padova , la Scuola dell’Infanzia “Santa Elisabetta” e la Primaria paritaria “ S.Antonio da Padova” di Brindisi aspettano genitori e futuri alunni che potranno vivere la realtà pedagogica di questo sistema formativo integrato ed esplorarlo in modo attivo.

Sarà possibile assistere alle iniziative di continuità che vedono coinvolti gli alunni dei tre ordini di scuola (asilo, Infanzia, Primaria) ed alla sperimentazione pedagogica delle attività di doposcuola che prevedono il coinvolgimento di educatori, docenti madrelingua ed esperti nell’area motoria, coordinati dal team docente.

La Dirigente Scolastica, Suor Mary Thomas Elenjikal, ricorda i punti salienti del Piano dell’Offerta Formativa, sottolineando “la grande attenzione della scuola nell’offrire opportunità diverse ai giovani alunni, tese a sviluppare la personalità di tutti i bambini e favorire le scoperte di quelle attitudini e predisposizioni che rendono ciascuno meravigliosamente diverso dall’altro”.

Una scuola che si apre al proprio territorio e che prepara al mondo esterno, con laboratori di lingua inglese e spagnolo, laboratori di informatica con docente esperto Google education e common sense education del programma Scuola Futura Miur, inoltre saranno attivate iniziative di formazione degli studenti nella didattica digitale integrata volte a favorire lo sviluppo delle competenze digitali fondamentali e promuovere la cultura scientifica nelle scuole, per ispirare i ragazzi nella scelta di percorsi formativi e professionali nel campo delle discipline STEM, transizione digitale e laboratori che promuovono la passione per i libri, altri che avvicinano alla musica e non solo. I genitori avranno modo di apprezzare la professionalità di tutti gli insegnanti, i quali, con metodologie innovative, pongono il loro impegno per dare sostegno ai più deboli e valorizzare le eccellenze.

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2024 – 2025 sono aperte per le classi prime della scuola primaria e disponibili online al link https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e https://comprensivoantonianebrindisi.edu.it/presentazione-offerta-formativa/