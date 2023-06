SABATO “PRECIOUS DEPECHE MODE TRIBUTE BAND” A MESAGNE

Precious Depeche Mode Tribute band, sabato 17 giugno a Mesagne

L’esibizione è attesa a partire dalle ore 21.30 in Piazza Orsini del Balzo a Mesagne. I Precious nascono a Taranto nel 2012 con l’obiettivo di condividere una grande passione artistica e di riproporre in maniera più fedele possibile la musica dei propri beniamini.

In 10 anni di attività la band si è esibita in più di 400 concerti in tutto il sud Italia, calcando prestigiosi palchi in importanti eventi e raduni nazionali di fan dei Depeche Mode ed è stata ospite in diversi programmi televisivi e radiofonici. A marzo del 2019, il gruppo si è esibito in Inghilterra in due live a Wimborne e a Bournemouth. Il set-up e l’esecuzione dal vivo scelti dalla band puntano a ricalcare l’impatto sonoro e gli arrangiamenti che i Depeche Mode portano nei loro tour da più di 20 anni: batteria rock molto presente, suoni synth ed elettronica (a cui è dedicata un’attenzione particolare), chitarre caratteristiche e videoproiezione di screen e visual (alcuni dei quali realizzati in proprio) che sono visibili durante i concerti dei Depeche Mode. La voce è affidata a Save, frontman energico e carismatico che ricorda, sia nell’aspetto fisico che nella timbrica, il giovane Dave. Le canzoni eseguite da Martin Gore sono affidate all’interpretazione di GiaKo, anche nelle versioni pianoforte e voce.

I PRECIOUS sono:

Save – voce, programmazione

GiaKo – tastiere, basso, programmazione, cori

Paolo – chitarra, tastiera, cori

Rodolfo – batteria.

L’iniziativa è inserita nel programma MesagnEstate 2023 promosso dall’Amministrazione comunale, ingresso gratuito.