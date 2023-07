SABATO PRESENTAZIONE NUOVO COORDINAMENTO FORZA ITALIA GIOVANI

In data 22/07, a partire dalle ore 10:30, presso la sede di Forza Italia, in via De’ Terribile 4, a Brindisi, si terrà le presentazione del nuovo coordinamento provinciale di Forza Italia giovani. “Abbiamo intitolato i nostri incontri “Ripartenza Forza Italia Giovani Puglia” perchè siamo fortemente motivati a continuare la nostra attività ripartendo dai territori. A Foggia lunedì, a Brindisi sabato comincerà il percorso di due gruppi in cui crediamo fortemente. L’entusiasmo e l’impegno giocheranno un ruolo fondamentale affinchè il movimento giovanile in questa importantissima fase del nostro partito possa dimostrarsi reale protagonista. Vi aspettiamo ! “ Mario Schena (Coordinatore Regionale FIG Puglia) La stampa, i militanti, i simpatizzanti e i dirigenti sono invitati a partecipare.