SABATO SI TERRÀ “CANTICO DI NATALE”, IL CONCERTO DI NATALE DEL CORO POLIFONICO ARCIVESCOVILE “SAN LEUCIO”

Sabato 16 dicembre 2023, alle ore 20.30, presso la Basilica Cattedrale di Brindisi, si terrà “Cantico di Natale”, il tradizionale concerto natalizio per soli, coro e orchestra sinfonica del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio” e dell’Orchestra “San Leucio”, diretti dal M° Alessio Leo. Come ogni anno il Coro San Leucio vuole trasmettere un messaggio di gioia e serenità attraverso la musica. Sarà il XXXI concerto del Coro che ha avuto il Patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, della città di Brindisi e della Provincia di Brindisi ed è inserito nel calendario degli appuntamenti del Comune di Brindisi e nella rassegna di ARCOPU, associazione che riunisce i cori della Puglia. Il concerto vuole essere non solo un momento di armonia musicale, ma un momento di riflessione spirituale sul Natale. I brani saranno impreziositi dalla stupenda voce del soprano Mariangela Aruanno, mentre le letture saranno proposte da Orazio Coclite, molto noto al grande pubblico per accompagnare con i commenti le celebrazioni liturgiche di RAI 1. La serata sarà presentata dalla giornalista Maria Di Filippo. L’Associazione, anche quest’anno, ha scelto di evidenziare una realtà cittadina, “Migrantes”, che si occupa della crescita integrale dei migranti nel rispetto dei valori umani e religiosi. Come ogni anno il Coro Polifonico Arcivescovile e l’Associazione Musicale-Culturale “San Leucio” vogliono introdurre l’atmosfera natalizia regalando un augurio musicale alla città. Anna Consales