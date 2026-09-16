Sabato torna a Latiano “Rosso di Fera”

L’appuntamento è per sabato 19 settembre 2026, dalle ore 20:00, nella suggestiva cornice di Palazzo Imperiali, in piazza Umberto I a Latiano.
La sesta edizione, organizzata da Enoteca Sfizi e Vini e dall’Associazione Officina delle Idee, con il patrocinio del Comune di Latiano, proporrà:
• oltre 100 cantine del territorio nazionale;
• più di 300 etichette;
• degustazioni guidate da sommelier qualificati;
• birra artigianale e angolo Gin Tonic;
• area food e intrattenimento artistico;
• musica live con i Mama Dema;
• DJ set di Ciccio Marinelli dalla mezzanotte.