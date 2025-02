Sacche per la stomia, Asl e Ordine dei farmacisti rispondono al consigliere regionale Caroli

La Asl Brindisi non ha evidenza di quanto affermato dal consigliere regionale Luigi Caroli, il quale dichiara che le farmacie brindisine avrebbero fornito le sacche per la stomia a pagamento.

A titolo informativo si illustrano le modalità di fornitura di dette sacche ai pazienti, nel rispetto della Legge 405/01

•previa ricetta dello specialista vengono fornite dai distretti farmaceutici ove possibile nella quantità richiesta;

•laddove vi fosse carenza di detti dispositivi viene fornita una quantità minore, ma comunque garantendo una nuova fornitura ad integrazione, prima della fine della scorta effettuata;

•ove fosse veramente impossibile disporre di alcuna sacca, vengono autorizzati per il ritiro presso le Farmacie convenzionate le quali chiederanno poi il rimborso fatturando direttamente alla Asl;

•In nessun caso vengono chiesti soldi al paziente.

In un periodo, riconosciuto universalmente, di carenza di personale, limitazioni di budget e carenze di farmaci a livello nazionale, il personale della Asl Brindisi, si adopera con ogni mezzo per assicurare la continuità delle cure ai pazienti anche ricorrendo a prestiti intra ed extra aziendali, sempre nel rispetto del Codice Deontologico. Tali affermazioni feriscono l’amor proprio del personale della ASL Brindisi che non merita di subire tale gogna mediatica. Al fine di fare chiarezza sulla vicenda è intervenuto il presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi , Antonio Maria Di Noi che dichiara:

“Le farmacie convenzionate non sono direttamente coinvolte nella distribuzione delle sacche per stomia, cosa che invece rientra nelle attività delle farmacie ospedaliere e distrettuali della Asl. A tal proposito ritengo opportuno evidenziare che i farmacisti dipendenti della Asl svolgono l’attività professionale con grande dedizione e spirito di servizio, tanto al fine di scongiurare eventuali criticità e tutelando in modo ineccepibile la salute pubblica.

Inoltre tengo a precisare che mai nessun farmacista impiegato nelle strutture pubbliche chiederebbe il pagamento per la fornitura di tali presidi”.