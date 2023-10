SALA DELLA COLONNA – UNA FOTO ORMAI SBIADITA E LACERATA…

Sala della Colonna. Una foto oramai sbiadita e lacerata

Il simbolo della città di Brindisi. Il Capitello “vero” della Colonna terminale della via Appia fa bella mostra di se’ nella sala d’ingresso di Palazxo Nervegna. Pet rendere la location piu’ realistica fu realizzata una foto immensa, che copre l’intera parete dietro il Capitello, che rappresenta il porto interno di Brindisi, con al entro il monumento al Marinaio d’Italia. Dopo tanti anni quella foto e’ oramai lacerata e sbiadita, colpa forse dell’umidità e del tempo che scorre inesorabile. Quindi, perché non porvi rimedio per dare al Capitello e all’intera sala della Colonna la dignità che meritano? Lo chiedono i brindisini, lo auspicano i turisti.