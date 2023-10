SALARIO MINIMO – PARTITO DEMOCRATICO: DOMANI SI CONCLUDE LA RACCOLTA-FIRME

Si conclude domani, Domenica 8 ottobre, la raccolta firme promossa dal Comitato Nazionale a cui aderisce il PD insieme a Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, M5S e Più Europa per la petizione a sostegno della rapida approvazione della proposta di legge che istituisce il salario minimo. Il PD anche in Provincia di Brindisi è impegnato dall’inizio dell’estate nella raccolta di firme svoltasi sia nel corso delle Feste de l’Unità che si sono tenute sia attraverso i banchetti organizzati in diversi Comuni. Per la giornata conclusiva di domani è prevista nella nostra Provincia l’organizzazione di 7 punti per la raccolta firme a sostengo dell’introduzione del salario minimo. Il governo non considera il salario minimo una priorità per il nostro Paese, invece noi riteniamo che debba rivedere la sua posizione. 3,5 milioni di italiani guadagnano meno di 9 euro all’ora. Mentre l’inflazione cresce, ed il governo non vede che la benzina e le bollette aumentano sempre più i salari sono bloccati. Ci sono milioni di italiani che stanno soffrendo e noi ci battiamo per i loro diritti e per l’aumento degli stipendi. Di seguito l’elenco dei banchetti con città, indirizzi ed orari.

Brindisi – dalle 10,00 alle 13,00 presso la sede PD in Via XX Settembre; Mesagne – dalle 9,00 in Villa Comunale; Carovigno – dalle 10,00 in Piazza; San Pancrazio S.no – dalle 9,30 in Piazza Umberto I; Francavilla F.na – dalle 10 in C.so Umberto I; Torre Santa Susanna – dalle 09,30 presso sede PD in Via Garibaldi. San Vito dei Normanni – dalle ore 10,00 in piazza Chiesa Madre

Federazione Provinciale del Partito Democratico di Brindisi