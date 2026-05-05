Salento Pride 2026: a Villa Castelli il secondo Open Day per costruire il futuro dei diritti

Domenica 10 maggio, presso il Laboratorio Collettivo, un incontro corale per scrivere il documento politico del Pride e lanciare la decima edizione del Salento Pride e la terza edizione del Villa Castelli Pride.VILLA CASTELLI (BR) – Dopo il primo appuntamento a Parabita del 26 Aprile scorso, prosegue il cammino itinerante e partecipativo del Salento Pride 2026. Domenica 10 maggio, alle ore 18:00, il Laboratorio Collettivo di via Puccini 1, a Villa Castelli, ospiterà un cruciale Open Day: un’assemblea pubblica aperta ad associazioni, istituzioni e cittadinanza per definire le priorità politiche e sociali della prossima stagione dei diritti. L’evento, nato dalla sinergia tra il coordinamento del Salento Pride, l’associazione Villa Castelli On Line APS e il Laboratorio Collettivo, non sarà solo un momento di confronto democratico, ma rappresenterà anche la tappa propedeutica alla decima edizione del Salento Pride del 18 Luglio prossimo e alla terza edizione del Villa Castelli Pride del 12 Settembre. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’ascolto in azione, redigendo collettivamente il documento politico che guiderà le rivendicazioni del territorio. All’incontro interverranno voci autorevoli del panorama associativo e istituzionale:

Luca Parente, Presidente Salento Pride

Presidente Salento Pride Carmela Biondi , Presidente Villa Castelli On Line : “Siamo orgogliosi di ospitare questa tappa per il secondo anno consecutivo. La collaborazione tra la nostra rete territoriale e il Salento Pride è la prova che l’unione fa la forza. Questo incontro è il primo passo verso un Villa Castelli Pride ancora più incisivo.”

, Presidente Villa Castelli On Line “Siamo orgogliosi di ospitare questa tappa per il secondo anno consecutivo. La collaborazione tra la nostra rete territoriale e il Salento Pride è la prova che l’unione fa la forza. Questo incontro è il primo passo verso un Villa Castelli Pride ancora più incisivo.” Marika Nacci , Laboratorio Collettivo di Via Puccini

, Laboratorio Collettivo di Via Puccini Francesco Nigro , Assessore alla Cultura del Comune di Villa Castelli

, Assessore alla Cultura del Comune di Villa Castelli Viviana Marangio , Libreria Circe

, Libreria Circe Isabella Vitale e Domenica Varliero , Radici d’Impegno per Ceglie Messapica

, Radici d’Impegno per Ceglie Messapica Massimiliano Erculeo, Movimento Cinque Stelle Ceglie Messapica

La cittadinanza è invitata a partecipare liberamente. L’adesione di singoli e associazioni è fondamentale per rendere il Pride un progetto plurale, capace di lasciare un segno concreto e duraturo sul territorio pugliese. Dettagli dell’evento:

📍 Dove: Laboratorio Collettivo – Via Puccini, 1, Villa Castelli (BR)

📅 Quando: 10 Maggio 2026

🕙 Ora:18:00