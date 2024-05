Salesiani – partita la festa di Maria Ausiliatrice

E’ tutto pronto per la festa di Maria Ausiliatrice, tradizionale evento religioso organizzato dalla chiesa dei Salesiani.

Numerose inizative si svolgeranno allinterno dell’oratorio ma il culmine dei festeggiamenti si raggiungerà venerdi

24 maggio, la festa avrà inizio con la ss. Messa alle ore 18:30 in onore di Maria Ausiliatrice, a seguire la Processione per le vie del quartiere con rientro in Oratorio.

PROGRAMMA

24 maggio:

Ore 18:30: Santa Messa solenne in onore di Maria Ausiliatrice, seguita dalla Processione per le vie della Parrocchia.

Itinerario della Processione: Via Appia – Via O. Fiacco – Via M. Ausiliatrice – Via Villafranca – Viale S. Giovanni Bosco – Via Appia – Via Don Gnocchi – Via Fulvia – Via G. Balsamo – Via Appia – Rientro in Oratorio.

Ore 20:30 : Inaugurazione della Sagra della porchetta e degli Stand Gastronomici nel cortile dell’Oratorio, con animazione musicale a cura del gruppo “Na Rumba Gitana – Gipsy Kings Style” e fuochi pirotecnici. 25 maggio:

Ore 16:00: Torneo Mini Basket.

Ore 17:00: Saggio dei Laboratori 2024.

Ore 19:00: Continua la Sagra della porchetta e degli stand gastronomici, animati musicalmente dall’APPIA MUSIC FESTIVAL.

Ore 21:00: Concerto dei VEGA80. 26 maggio:

Ore 17:30: Musica dal vivo in Oratorio.

Ore 19:00: Ripresa della Sagra con la finale dell’APPIA MUSIC FESTIVAL, seguita dall’animazione musicale del gruppo ALBAMUSIC.

Una novità di quest’anno è il percorso gastronomico con prodotti tipici del territorio brindisino e pugliese, che offre una varietà di gustosi piatti locali, dalle conserve all’olio, alle mozzarelle, alla birra locale. È un’occasione perfetta per assaporare le delizie della regione in un’atmosfera festosa e musicale.