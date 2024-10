Salone Nautico di Puglia – D’Attis (Fi): “Brindisi consolida un ruolo di primo piano nel comparto nautico”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Il successo di presenze e di espositori nella ventesima edizione dello Snim conferma la grande capacità di attrazione dell’evento fieristico brindisino che con il tempo è divenuto un punto di riferimento della nautica del Mezzogiorno. Un risultato di grande rilevanza ottenuto grazie all’impegno degli organizzatori e degli imprenditori pugliesi che hanno contribuito alla crescita del settore. È evidente che Brindisi ha tutte le carte in regola per puntare con decisione anche sulla nautica per una ripresa economica ed occupazionale: su questo binario continueremo a lavorare”.