Salone Nautico di Puglia – D’Attis (Fi): “Brindisi e Taranto pronte a crescere con la nuova cantieristica”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Lo SNIM racconta una Puglia che sa attrarre investimenti e può diventare protagonista della nuova cantieristica. A Brindisi e Taranto il Governo ha riconosciuto il valore di questa prospettiva, individuandole come distretto di accelerazione industriale. Le norme approvate, tra cui quella che ho seguito insieme al collega Battilocchio, sono realtà e stanno favorendo l’insediamento di nuove attività produttive. Dalla gigafactory di Eni alle imprese della nautica, fino alle opportunità legate all’eolico offshore, ci sono progetti che possono accompagnare la trasformazione dell’economia e creare lavoro. Allo SNIM ho visto una filiera istituzionale ed economica che può fare la differenza: ora è importante sostenere queste occasioni con serietà e fiducia”.