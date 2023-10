SALONE NAUTICO DI PUGLIA – DOMANI L’ASSESSORE REG.LE LEO

Domani, alle ore 10.00, nella sala conferenze, ci sarà un workshop del Consorzio Nautico Puglia sul tema “Potenzialità e opportunità di sviluppo del sistema nautico pugliese”.

Alle ore 12.00, invece, ci sarà la cerimonia del varo di una imbarcazione costruita dagli studenti del Polo Messapia al “Marina di Brindisi”.

Previsti in mattinata anche appuntamenti con il Villaggio dello sport ed il villaggio della formazione, mentre alle ore 15.00 l’Assessorato alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia organizza uno small talks sul tema “I lavori del futuro nell’ambito del settore Nautico, navale e marittimo”. Moderati da Valeria Patruno di ARTI, i rappresentanti del mondo delle imprese, tra cui Confindustria Nautica, Fincantieri, Ferretti, Grimaldi Group e Alis, e i referenti di Università e ITS illustreranno ai ragazzi e alle ragazze in sala percorsi di studio, opportunità, domanda e offerta di lavoro nell’ambito delle blue careers. Conclude l’incontro Sebastiano Leo, assessore Formazione e Lavoro della Regione Puglia.